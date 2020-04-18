إجهاط محاولة بناء مخالفة فى «الشروق» بالقاهرة

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق بالقاهرة، عن رصد حالة فردية لبناء عشوائي دون ترخيص بالمناطق المضافة بالمدينة، والتي تقع بالاتجاه الغربي للدائري الأوسطي "جمعية السلام"، حيث استغل حائزو قطعة الأرض الظروف الاستثنائيه لتداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضح الغيطي في تصريحات صحفية، أن لجنة الإزالة على الفور بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف الأعمال مع إزالة الشدة الخشبية في مهدها ومصادرة حديد التسليح والأسمنت بداخل موقع المباني، بالإضافة إلى تحرير محضر المخالفة اللازم.وحذر رئيس جهاز الشروق من عدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق.