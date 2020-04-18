المحاكمة العاجلة لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى الوايلى

قررت نيابة الوايلي، اليوم السبت، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة الوايلى.كان بلاغ ورد لقسم شرطة الوايلى، من ربة منزل مفاده أنها أثناء سيرها بدائرة القسم وجدت 3 عاطلين يستقلون دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، واستولوا على حقيبتها وبها مبلغ مالي، محمول، "وحدة شحن" ولاذوا بالفرار.وبعمل التحريات اللازمة، توصلت قوات الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ثلاثة عاطلين، هم "م. ط"، عاطل و"ز. ج. ا"، عاطل، و"س.ح"، عاطل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.