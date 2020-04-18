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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة شمال سيناء: ندوات تثقيفية لنشر التوعية بأهم أعراض كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:14 م
شمال سيناء
شمال سيناء
أ.ش.أ
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أكد فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه يتم توسيع نطاق الندوات التثقيفية بأهم أعراض فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية على مستوى أماكن التجمعات المختلفة من خلال تكثيف العمل الوقائى لنشر الوعى الصحى عن الأمراض المعدية وفى مقدمتها فيروس كورونا.

وأشار عثمان - فى تصريح له اليوم السبت - إلى أن ذلك الإجراء يأتى في إطار خطة وزارة الصحة والسكان المتكاملة للتعامل مع طارئة الفيروس حيث تواصل إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى المديرية بنشر الوعى وتوعية المواطنين بالفيروس وخطورته وطرق الوقاية منه مع توضيح الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تحت عنوان "احم نفسك وأسرتك من فيروس كورونا المستجد".

وقال إنه يتم تفعيل استراتيجية العمل الجديدة لنشر الوعى الصحى والإرشادات التوعوية فى جميع المصالح الحكومية وأماكن التجمعات العامة والعمل على نشر التعليمات الوقائية والإرشادية الصحية فى مواجهة الفيروس بالتعاون مع إدارة الطب الوقائى والإدارات الصحية.

وأضاف أنه يتم التركيز على أماكن التجمعات للحد من الزحام مثل مكاتب البريد والبنوك وغيرها من منافذ صرف المرتبات والمعاشات ومرافق الخدمات المختلفة لتوعية المواطنين بخطورة التزاحم والطوابير، وكذا كافة الإرشادات الصحية والإجراءات التى تقوم بها مديرية الصحة في إطار جهود وزارة الصحة للقضاء على الفيروس والوقاية منه والإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بعدم التزاحم واتباع السلوكيات السليمة ونمط حياة صحى والتغذية السليمة لرفع جهاز المناعة.. حيث يتم تعليق بوسترات خاصة بذلك فى أماكن التجمعات موضحا بها المرض وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية والإجراءات المتخذة للقضاء على الفيروس.

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