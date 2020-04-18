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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لأول مرة فى مصر.. «بتروجيت» تنشئ مصنعًا لإنتاج البولى بيوتادين

السبت 18/أبريل/2020 - 03:10 م
شركة بتروجيت
شركة بتروجيت
سيد ابراهيم
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وقعت شركة بتروجيت عقد مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج البولي بيوتادين في مصر مع الشركة المصرية إنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) والمقاول العام ائتلاف (بتروجت+ سايبم الإيطالية)، وذلك بطاقة 36 ألف طن سنويًا.

ويأتى ذلك ضمن توجه قطاع البترول المصري لتنفيذ المشروعات القومية الكبري.

ووقع العقد المهندس وليد لطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجيت، والمهندس عبد المجيد حجازى رئيس شركة إيثيدكو، والسيد Giorgio Elia عن شركة سايبم الإيطالية.

وشهد توقيع العقد الدكتور سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، ويعد المشروع الجديد امتدادًا لسلسلة مصانع البتروكيماويات التي نفذتها وتنفذها شركة بتروجيت بنجاح باعتبارها الذراع التنفيذية الوطنية لقطاع البترول المصري.

وشاركت شركة بتروجيت، خلال عام، وفقًا لنتائج أعمال الجمعية العامة في تنفيذ مشروعات في 6 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والجزائر والعراق.

كما حققت بتروجيت خلال العام المالى 2019، حجم تعاقدات غير مسبوق في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018، كما أن حجم أعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعًا داخل وخارج مصر.

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