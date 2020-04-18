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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: سلفة 450 دينارًا للوافدين بالقطاع الخاص فى الأردن

السبت 18/أبريل/2020 - 03:09 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر ببعض الإجراءات التي يتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، إذ أشار المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، إلى أنه في ظل اهتمام الحكومة الأردنية بتقديم الدعم والمساندة الاجتماعية للعمال الذين تضرروا من تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوقف أغلب المنشآت في القطاع الخاص عن العمل، فقد أطلقت رئاسة الوزراء من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 5 برامج حماية ومساندة للعمال في هذا القطاع، وتشمل الأردنيين وغير الأردنيين.

ولفت إلى أنه من ضمن هذه البرامج 3 مساندة، الأول يستهدف شريحة المشتركين في الضمان الاجتماعي على الأقل 36 مشتركا وانتهت خدماتهم خلال الأزمة أو ما قبلها فيستحقون بدل تعطل عن العمل بنسبة 50% من الأجر الخاضع للضمان بحد أقصى 350 دينارًا وأدنى 150 دينارًا لمدة ثلاثة أشهر.

أما الثاني فيسمح للمشتركين بالضمان الاجتماعي بسحب جزء من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بحد أقصى 450 دينارًا، وتقسم على ثلاثة أشهر، وستصدر مؤسسة الضمان أسس تنظيم هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستهدف الثالث المشترك في الضمان وانتهت خدمته أو المتوقفة اشتراكاتهم، سواء كان مشتركا إلزاميا أو إجباريا ولديهم 12 اشتراكا على الأقل، فيستحقون سحب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وهي 5% بحد أقصى من مجموع أجر المشترك الذي لا يزيد أجره عن 500 دينار، وتكون السلفة بحد أقصى 450 دينار مقسمة على ثلاث دفعات شهرية، ولا يجوز للمشترك الاستفادة بأكثر من برنامج واحد.

وفي نفس السياق، أكد المستشار العمالي بالأردن، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين مصريين إلا إصابة واحدة من قبل، وذلك بعد أن سجلت 5 إصابات جديدة جنسيات مختلفة، ليصبح عدد الحالات الكلية 407 حالات، وتحت العلاج 135، وشفاء 265 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 7.

وفي تقرير من المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، كشف عن أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى إشعار آخر، لم يعمل بأي عقد عمالة منزلية لأي عامل منزلي سواء سائق، أو ممرض، بستاني خاص، وعاملة منزلية وخلافه، فضلا عن تعليق عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية.

وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو في إيطاليا مجدي حسنين، أشار إلى أن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتسابق الآن الشركات للحصول على قرض قيمته 25000 يورو تقدمه الحكومة.

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