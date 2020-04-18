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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات لتطهير مجمع المحاكم ومبانى الخدمات فى 6 أكتوبر

السبت 18/أبريل/2020 - 03:05 م
تطهير
تطهير
علا العلاف
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شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملات مكثفة للتأكد من أعمال التطهير والتعقيم ورش مجمع النيابات ومجمع المحاكم ورئاسة الأحياء وقسم شرطة ثان أكتوبر، ونقطة مطافي الشماليات ونجدة المدينة ومقر مكتب بريد الحي السادس ومقر المؤقت لمكتب البريد.

وأوضح الشربيني، في بيان، أنه جار استكمال تطهير باقي المصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، خصوصًا في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور.

وأكد، استمرار دعم المنشأة الحكومية داخل المدينة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين.

وذكر رئيس جهاز 6 أكتوبر، بناء علي توجيهات وزير الإسكان يتم استمرار حملات التطهير والتعقيم بكل المدن الجديدة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

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