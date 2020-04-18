«إنسان النواب» تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.وأعرب "عابد" عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.وأكد أن البابا تواضروس الثانى يحظى بحب وتقدير كبيرين من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لمواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وقائدها وشعبها.وقال النائب البرلماني إن الشعب المصرى لا يمكن أن ينسى المواقف التاريخية للبابا تواضروس؛ لأنها كانت حائط صد منيعًا أمام جميع المؤامرات والمحاولات التى كانت تهدف إلى خرق النسيج الوطنى للمصريين، مؤكدًا أن المصريين أصبحوا يدًا وصفًا واحدًا، لإفشال مثل هذه المحاولات.