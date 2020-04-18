الانتهاء من إنارة المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الإفريقى بأسوان

انتهت أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف، أحد مكونات المركز الثقافي الإفريقى بأسوان، تحت إشراف المهندسة أيرين فايز بقطر، مدير المركز، ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة، ولمصر بصفة عامة.وجاء ذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبجهود وسواعد كتيبة من الاستشاريين والمهندسين والفنيين والعمال وهم: الدكتور سيد عبدربه، استشاري الوزير للتخطيط والتطوير العمراني، الذى قام بالتصميم المعماري والاستشاري للمسرح، وأعمال الكهرباء والإنارة تمت بمعاونة الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، وتحت إشراف وتنفيذ المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، جمال صالح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى فريق العمل من المهندسين والمقاولين والعمال المنفذين للمسرح.الجدير بالذكر، أن يقع المسرح المكشوف على مساحة 1500 م2، وتشمل هذه المساحة منطقة اللاندسكيب المحيطة به، ويصل تكلفته الإنشائية إلى 4.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يسع نحو 2500 متفرج.