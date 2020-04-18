ارتفاع حرارة وتسمم..أخطار تناول الفسيخ



وترصد"الدستور" في السطور التالية أخطار وأضرار تناول الفسيخ.

- يؤدي الفسيخ إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، لاحتوائه على ميكروبات ضارة.



- تتحول الميكروبات بالجسم إلى مواد شديدة السمية، قد يصل ضررها إلى حد الوفاة.



- قد يصيب الفسيخ الأطفال بالتسمم الغذائي، على هيئة اضطرابات بالمعدة وغازات والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن أو إسهال، زغللة في العيون، وجفاف في الحلق.



- تناول الفسيخ يتسبب في ترسب نسبة كبيرة من الأملاح داخل الجسم، وهذا الأمر يعد مؤشر خطر للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم.



-يسبب الفسيخ جفاف شديد في الحلق.



- يسبب الفسيخ ارتفاع في درجات الحرارة.







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يحتفل المصريين بشم النسيم كل عام، ولديهم طقوس وتقاليد ثابتة لا تتغير بتغير الأجيال ولا السنين، وهى تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون وغيرها والتي تعبر عن مظاهر فرحتهم بقدوم الربيع.