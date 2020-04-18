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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ارتفاع حرارة وتسمم..أخطار تناول الفسيخ

السبت 18/أبريل/2020 - 04:39 م
الفسيخ
الفسيخ
إيمان ماهر
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يحتفل المصريين بشم النسيم كل عام، ولديهم طقوس وتقاليد ثابتة لا تتغير بتغير الأجيال ولا السنين، وهى تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون وغيرها والتي تعبر عن مظاهر فرحتهم بقدوم الربيع.

وترصد"الدستور" في السطور التالية أخطار وأضرار تناول الفسيخ.

- يؤدي الفسيخ إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، لاحتوائه على ميكروبات ضارة.

- تتحول الميكروبات بالجسم إلى مواد شديدة السمية، قد يصل ضررها إلى حد الوفاة.

- قد يصيب الفسيخ الأطفال بالتسمم الغذائي، على هيئة اضطرابات بالمعدة وغازات والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن أو إسهال، زغللة في العيون، وجفاف في الحلق.

- تناول الفسيخ يتسبب في ترسب نسبة كبيرة من الأملاح داخل الجسم، وهذا الأمر يعد مؤشر خطر للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم.

-يسبب الفسيخ جفاف شديد في الحلق.

- يسبب الفسيخ ارتفاع في درجات الحرارة.

اقرأ ايضاً : حكم الشرع فى أكل الفسيخ يوم شم النسيم

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