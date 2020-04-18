1140 إصابة و142 وفاة جديدة بـ«كورونا» فى هولندا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم السبت، عن تسجيل 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وكانت أعلنت السلطات الصحية الهولندية، أمس الجمعة، عن تسجيل 144 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد حاجز الـ30 ألفا.وأكد المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 3459 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 30449 حالة.