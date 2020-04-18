رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«السلام للتنمية» تشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:06 م
مؤسسة مصر السلام
مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان
محمد الشريف
طباعة
أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالإجراءات التي تتبعها الحكومة لمواجهة آثار وباء كورونا على كل المستويات، وفي القلب منها القطاع الصحي، نظرًا لكون الفرق الطبية ومختلف العاملين بالمستشفيات هم خط الدفاع الأول عن المُشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه صُدر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية وتحديدًا في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020، بشأن التدابير الواجب تطبيقها على كل العاملين بالهيئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بأنّه مخالف للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن دعم الأطباء والعاملين بالقطاعات الصحية لمواجهة هذا الوباء.

وكشفت المؤسسة عن أن البند السادس من الكتاب الدوري والذي يضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين بالهيئة، سيسبب ضررًا نفسيًا جسيمًا على العاملين بالهيئة، والذي يحتوي على عقوبات تأديبية لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا أثناء فترة بقائه في المنزل، حيث يسبب هذا البند تحميل الأطباء والعاملين بالهيئة مسئولية سلامتهم كاملة، رغم أنهم الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، وحمايتهم مسئولية كبيرة، كما أن القرار يلمح إلى تعمد الأطباء إصابتهم بالفيروس "القاتل".

وطالبت المؤسسة بحذف هذه الجُملة التي وردت بالقرار؛ لأنها تسبب ضررًا نفسيًا بالغًا على الأطباء والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تقدر المؤسسة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في حماية أعضائها من الأطباء والعاملين بالقطاع، وتؤكد أن سلامة الأطقم الطبية جزءًا أساسيًا من محاربة هذا الوباء.

وشددت المؤسسة على أن مثل تلك العبارات التهديدية الواردة بالكتاب الدوري تحمل أعضاء الفرق الطبية ما لا طاقة لهم به حيث إن أسباب وكيفية الإصابة غير معروفة على نحو دقيق، كما أنه لا يتصور عاقل أن يقوم أحدهم بتعمد الإصابة بفيروس قاتل قد يودي بحياته كي نجعل من إصابته مبررًا لاتخاذ إجراءات تأديبية، وعليه نشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا الكتاب الدوري ومراعاة التحفظات المنوره عنها بعاليه.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالى قرية بالقليوبية بسبب هجوم الخفافيش

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات المالية الجديدة للتعامل مع كورونا

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

إدراج زياد العليمي و12 آخرين بخلية الأمل على قوائم الإرهاب 5 سنوات

بث مباشر.. رؤساء الكنائس بالقدس يشهدون ظهور النور المقدس

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

منوعات

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

رغم تأجيل فعالياته.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستمر في استقبال الطلبات

مراحل تطوير الحدائق التراثية فى مصر

غدًا.. سهرة مع عمر خيرت على «يوتيوب»

جامعتا المنيا وأسيوط يحصدون جوائز «إبداع 8»