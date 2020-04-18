بطريرك أنطاكية يوجه رسالته الرعوية لعيد القيامة المجيد

وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر؛ رسالته الرعوية لعيد القيامة المجيد.وقال بطريرك أنطاكية في رسالته الرعوية: "لنفعم يا إخوة الختن حبًا؛ ومصابيحُنا هيا لنهيّئها. لكيما نبدو بالفضائل والإيمان القويمِ متلألئين حتى مثلَ عذارى الرب نستحقَّ أن ندخل العرس معه لأن الختن وهو الإله يهب الكل الإكليل غير البالي".واستكمل: هذه نجوى الكنيسة في أيام الأسبوع العظيم وضعَتْها على لسان ناظم التسابيح مخاطبةً بها كل نفسٍ تواقةٍ إلى عتبات القيامة، نضعها أمامكم، لنتأملها مليًّا، أيها الإخوة المرافقون لنا في الصلاة من حنايا بيوتكم وثنايا نفوسكم، دعوتنا اليوم أن نرافق ونحن على عتبات القيامة ختن القيامة وشاغل القبر الفارغ، دعوتنا أن نتأمل في المسيح يسوع الذي يسميه ناظم التسابيح ههنا عريس النفس، فلنطرح كل شيءٍ خارجًا، فلنطرح كل هموم الدنيا وكل أوبئتها ولنغفل ولو للحظةٍ عن وسائل اتصالها، ولننظر في أعماق نفسنا المسيح الذي يسلك درب الجلجلة والقيامة، ولنُفعمه حبًا فلنغسله ونضمّخه بطيب محبتنا له وبعبير حبّنا لبعضنا البعض. ولنسكب أمامه وهو المتألم من أجل خلاصنا عبرات محبةٍ وعرفان.