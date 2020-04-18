«خطة النواب» تعتمد 10 مليارات جنيه لمواجهة كورونا

وافقت لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي "2019-2020"، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة تداعيات «كورونا».وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس من أجل تسيير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، وكل جنيه يتم صرفه محسوبة ومعلومة بنود صرفه، ولدينا مشكلة عجز فى الإيرادات وزيادة فى المصروفات.من ناحيته، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة الحكومة لم يسبق لها فى العام المالي "2019-2020" أن طلبت فتح اعتماد إضافى، وهذه هي المرة الأولى التى تطلب فيها فتح اعتماد إضافي نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، برئاسة علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.