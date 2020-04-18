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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب الزراعيين يقترح زيادة منافذ الزراعة لأكثر من7 آلاف بالمحافظات

السبت 18/أبريل/2020 - 02:01 م
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
عبدالناصرمحمد
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أشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزراة الزراعة لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على هامش جولته التفقدية لأحد منافذ وزارة الزراعة بالدقي، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نبه على جميع المنافذ بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية التَوسع في هذه المنافذ البالغة 400 منفذ ثابت ومتنقل بمختلف المحافظات، والاستفادة من 7 آلاف جمعية بمختلف المحافظات كإحدى أدوات الوصول للفلاح المصري لتوفير مستلزماته من المنتجات الغذائية وزيادة منافذ الوزارة بالمحافطات لأكثر من 7 آلاف.

وأشار نقيب الزراعيين إلى ضرورة تدخل وزير الزراعة لتوفير فرص عمل لشباب الزراعيين في القرى من خلال إتاحة تمويل صغير يهدف للاستفادة من مبادرة البنك المركزي ممثلا في البنك الزراعي المصري، على أن يقوم الشباب بتجميع المحاصيل من صغار المزارعين بالقرى وتعبئتها وتغليفها، في ظل إجراءات الحكومة الاحترازية لغلق الأسواق، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتسويق الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين في القرى والنجوع بمختلف المحافظات، وهو ما يحقق التنمية المستدامة التي تبدأ من القرى والنجوع وتنتهي بالمدينة.

وطالب خليفة بضرورة تنفيذ 13 برنامجًا لتحديث الزراعة وتوفير منتجات غذائية تخفف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، والتي تشمل مشروعات لتوفير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل والاستفادة من مشروع الصوب الزراعية، الذي تنفذه القوات المسلحة وتغيير النمط الغذائي للمصريين، بما يرفع من كفاءة الجهاز المناعي للمصريين، اعتمادا على أغذية ذات كفاءة عالية من ناحية العناصر الغذائية في المحتوي الغذائي، فضلا عن التوسع في مشروعات الإنتاج السمكي بإقامة المزارع السمكية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني وفقًا لمعايير تضمن أعلى إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه مع الاستفادة من البحوث العلمية.

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