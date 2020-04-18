حجز مدير شركة لحيازة مسلتزمات طبية مجهول المصدر

أمرت نيابة الوايلي بحجز المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية عقب ضبط 10200 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل الشركة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته 10200 قطعة " كمامة وجوانتى طبى وسرنجات وشكاكة أنسولين مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق