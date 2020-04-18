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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تتابع أول أيام صرف «تكافل وكرامة»

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 م
نفين القباج
نفين القباج
ولاء جمال
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تتابع نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "كرامة" والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى غد الأحد، لأكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنيه، على أن يبدأ صرف مساعدات برنامج "تكافل" مع أول يوم عمل بالبريد بعد 19 أبريل، ويبلغ عددهم حوالي مليوني اسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه، من خلال 4000 مكتب للبريد على مستوى الجمهورية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف بالمحافظات بالتنسيق مع مديري المديريات ومسئولي هيئة البريد المصري.

وأفادت غرفة العمليات بأنه حتى الساعة الثانية ظهر اليوم لم تشهد عملية الصرف أي تكدسات أو تزاحم، مع تنفيذ الخطة المعدة سلفا مع أخذ كل الاحتياطات واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة، بما يشمل حوالي 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.

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