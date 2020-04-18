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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد والدة علاء عبد الفتاح

السبت 18/أبريل/2020 - 01:57 م
والدة علاء عبد الفتاح
والدة علاء عبد الفتاح
عماد سليمان
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تقدم سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح.

وقال البلاغ: في الوقت الذي أصبحت فيه مصر محط أنظار العالم ومحل إشادة المؤسسات الرسمية العالمية والدولية وشعوب عديدة تتطلع على التجربة المصرية ليس فقط في محاربة فيروس كورونا اللعين بل في إصلاح الاقتصاد الذي صار بمثابة عمود الخيمة وسند الدولة في حماية شعبها في مجابهة وباء كورونا في وقت تنهار فيه اقتصاديات دول كبرى، وفي ظل هذا الزخم وحالة الاستنفار التي تعيشها البلاد كان من الطبيعي أن يخرج علينا أفاعي الجماعة الإرهابية ومن على شاكلتهم من الجحور محاولين الإساءة إلى مصر وتشويه كل هذه النجاحات إذ أطل بعضهم من خلال قنوات الكذب والإفك مثل قناة الخنزيرة القطرية ومأملين والشرق من تركيا ومازالوا ينعقون بالافتراءات ومن بعدها خرجت بيانات وتغريدات مثل حمدين صباحي وجمال عيد وطبعًا كل هؤلاء لا يفعلون شيئا إلا بعد أن يقبضوا الثمن، ولأنهم في تواصل مستمر.

وأضاف خرجت علينا بالتزامن معهم ليلى سويف والدة السجين علاء عبد الفتاح لتقول أن السجون لا تحسن معاملة نزلاءها ولا ترعاهم وهو كلام عاري تماما من الصحة وكل أبناء الوطن يتابعون اهتمام الدولة بهذه الفئة القابعة خلف الأسوار وتقدم لهم جميع أوجه الرعاية وهو ما يفند كذب هذه العجوز طبعًا ((سويف)) حصلت على مقابل هذا الكلام من جماعة الإخوان الإرهابية لأن ما أقدمت عليه يدعم مطالبهم التي لا تتوقف بالإفراج عن أعضاء الجماعة السجناء أو المحبوسين على ذمة القضايا في الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبوها في حق مصر والمصريين، وأن ما أقدمت عليه (( سويف )) يأتي في إطار تلاقي المصالح وفي مقدمة ذلك منحها الأموال التي تعيش منها وهي لم تفصح ولا مرة عن مصدر دخلها الذي يعينها على أعباء الحياة، ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن أكثر من منظمة لحقوق الإنسان المحلية والدولية زارت السجون.

وتابع: التقت بالسجين علاء عبد الفتاح نجل المدعوة "ليلى سويف"، وأشادت تلك المنظمات بما يقدم له ولغيره من رعاية خلف الأسوار فهم يعاملون أحسن معاملة، عموما ينبغي لسويف وغيرها أن يعلموا أن الشعب المصري يدرك جيدا حقيقة تلك المؤامرات التي يحيكها تنظيم الإخوان الدولي وأهدافه الخبيثة والدنيئة ليبقى أن تقول لها أصحي يا ليلى ألاعيبك مكشوفة وكل تصرفاتك وتدويناتك ودعمك لجماعة الشيطان يعرفها أبناء مصر.

وقال صبري إن مسلك "ليلى سويف" يمثل تحدي سافرا للقانون ويشكل العديد من الجرائم وأولها تعاملها مع قنوات معادية للدولة المصرية وثانيها الاستقواء بالخارج واستدعاؤه للتدخل في الشأن المصري وثالثها تحريض المنظمات الحقوقية المشبوهة ضد مصر ورابعها تعمد نشر أخبار كاذبة وخامسها إحداث الفتنة بين أبناء الوطن والتحريض ضد الدولة المصرية.

وطالب صبري: بإصدار الأمر بمنعها من مغادرة البلاد والتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضدها (ليلى سويف) للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

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