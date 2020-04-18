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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

السبت 18/أبريل/2020 - 01:52 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ.ش.أ
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن بلغ اليوم السبت 23 سفينة.

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجّل دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 أخرى.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة وموجود على الرصيف سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وسفينة أخرى موجودة على الرصيف.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن منه وإليه.

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