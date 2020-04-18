رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لتطهير وتعقيم شوارع البحاروة

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع البحاروة بالتنسيق مع رئاسة حي شمال وإدارة المتابعة الميدانية وحملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر.وقال رئيس مدينة الأقصر إنه تم رش وتطهير شارع الجنينة وشارع الكريجات بالكرنك وجارى استكمال رش وتعقيم باقي شوارع الكرنك، لافتا إلى أن حملات التعقيم تأتى في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.