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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن تداول أدوية المناعة لمواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:52 م
أيمن أبو العلا،
أيمن أبو العلا،
عائشة حسن
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تقدم أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تداول العديد من أدوية المناعة والترويج بشأن دورها في مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل بالمخالفة لإرشادات وتعليمات الطبيب.

وقال أبوالعلا إنه في الوقت الذي تكشف الشدائد الرجال، فإنها بطبيعة الحال يكون لها دور في خلع النقاب من أعلى وجوه المستغلين والمنتفعين لهذه الشدائد والأزمات، وهو الأمر الذي تشهده أزمة كورونا بالمجتمع المصري، حيث هناك جهود صادقة ومخلصة من الدولة المصرية في التعاطي بشأنها للخروج بأقل التداعيات والسلبيات، بينما العديد من المساعي والتحركات من جانب آخرين لترويج بعض المنتجات الطبية عبر مواقع التواصل، مرفقة بأكاذيب متعلقة بدورها في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن أدوية المناعة وزيادتها ورفعها من هذه المنتجات الطبية التى يسعى البعض لاستغلالها والترويج بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إقبال بعض المواطنين عليها لشرائها، رغم عدم اعتمادها طبيا من الجهات المعنية كعلاج أو وقاية من الفيروس، ورغم خطورة تناولها على صحة الإنسان دون اعتماد طبي، وما قد يترتب على ذلك من اعتلال صحة الإنسان بل وفاته في بعض الأحيان، حيث الدواء بوجه عام مفيد وضار في ذات الوقت، وأي منتج طبي يتم صرفه للتناول لا بد أن يكون من خلال طبيب، خاصة في مثل الأزمة التى تعصف بالعالم بشأن كورونا وعدم وجود علاج رسمي بشأنها حتى الآن.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه بكل تأكيد مثل هذه التحركات نوع من الغش والخداع والتحايل لكسب المال بإلباس أمر على أدوية مظهرا يخالف حقيقة ما هي عليه، ومن ثم الحاجة لتطبيق قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية رقم 206 لعام 2017 على أرض الواقع ضرورة مهمة لمواجهة تجارة مثل هذه الإعلانات وما تشملها من وهم لأدوية أخرى مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين دون تنظيم لها.

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