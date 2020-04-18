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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء رصف الطريق الدائري المطار - الموهوب بمركز الداخلة

السبت 18/أبريل/2020 - 01:52 م
رصف الطريق الدائري
رصف الطريق الدائري
محمد علي مهدي
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صرح اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة، بأنه تم البدء في أعمال رصف الطريق الدائري "المطار - الموهوب".

يأتي ذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لمنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل مدينة موط وقراها، لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة الطرق الداخلية. مشيراََ إلى تم البدء في أعمال فرد التربة الرملية لمسافة ٥٥ كيلو متر.

وكان جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، أعلن عن إنشاء طريق دائري جديد بمركز الداخلة يربط بين قرية الموهوب ومطار الداخلة بمدينة موط، بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه.

وقال اللواء أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إن المشروع ينفذ على مراحل، حيث إن الطريق الدائري المستهدف إقامته يصل طوله إلى 53 كيلومترا، ليربط بين قرية الموهوب، وحتى طريق "موط - شرق العوينات"، ويتولى جهاز التعمير تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق بطول 15 كيلومترا.

وأضاف أيمن، أن المشروع أُسند للشركة الوطنية للطرق، وبتمويل من جهاز التعمير على أن تبدأ أعمال الرصف وإقامة الطريق في شهر نوفمبر المقبل، وينتهي المشروع في مرحلته الأولى خلال 12 شهرا.

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