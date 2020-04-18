«قعدة عربي وشيشة».. ضبط شقة تستقبل الشباب بوسط البلد (صور)

تلقت وزارة التنمية المحلية، شكوى بوجود تجمعات شبابية تتردد على مدار اليوم على شقة بأحد العقارات بشارع منصور بمنطقة وسط البلد التابعة لحى عابدين.ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الفور بالتواصل مع رئيس الحى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتبين أن مالك الشقة قام بالتحايل على القانون وخالف قرارات الدولة بإغلاق الكافيهات والمقاهى ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تبين أن الشقة بالطابق الثالث وحولها مالكها إلى كافيه لاستقبال الشباب لتدخين الشيشة والتجمع بها بعد أن تم إغلاق كافة المقاهى والكافيهات فى منطقة وسط البلد، وتم إلقاء القبض على شابين مسؤولين عن إدارة الكافية ومصادرة "الشيشة" الموجودة بالشقة وتم عمل محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تشميع وغلق الشقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد اللواء محمود شعراوى، أهمية الاستمرار فى تنفيذ قرارات الحكومة بمنع التجمعات وإغلاق المقاهى والكافيهات للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا بين المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.