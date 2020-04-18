«وفد الإسكندرية» يواصل حملته لمواجهة كورونا

واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، برئاسة النائب الوفدي حسني حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حملتها الإرشادية والتوعية بخطورة فيروس كورونا وكيفية مواجهته والحد من انتشاره.جاء ذلك تنفيذًا للحملة التي أطلقها الوفد تحت رعاية بهاءالدين أبو شقة، رئيس الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل مُواجهته وطرق الوقاية منه وحمايتهم من أخطاره.وقام النائب الوفدي حسني حافظ، بالتعاون مع المحاسب محمد سعد الهواري، رئيس مجلس إدارة شركة أرمس للمقاولات، ويُرافقهم عدد من قيادات حزب الوفد بالإسكندرية بحملة كبيرة لرش وتطهير للمُحلات والشوارع والمناطق الحيوية والمصالح الحكومية بدائرة سيدي جابر وباب شرق استمرت حتى فجر اليوم، وتضم عدد كبير من سيارات الرش وسيارات توعية للحد من انتشار الفيروس والتوجيه للتعاون مع الدولة وتلبية توَجيهات الحكومة، للحفاظ على المواطنين من خلال مكبرات الصوت والتسجيلات الموضحة لذلك.وشدد النائب الوفدي على ضرورة التعاون في الحد من انتشار المرض بمحاولة التزام المنزل في الفترة القادمة والابتعاد عن التجمعات الكبيرة قدر الإمكان والنزول للضرورة فقط، وكذلك الاقتصاد في شراء مستلزمات المنزل وأدوات التعقيم ليكون متوافرا لباقي المواطنين ونتخطى جميعا هذه الأزمة بكل تعاون ومحبة.شارك في تنظيم الحملة كريم عبد النبي، سكرتير عام الحزب، وأيمن أبو السعد، ومعتز عبدالله، وأحلام الخولي وأمنية يسرى وحنان الأسيوطي.