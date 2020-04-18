بث حي لـ أوبريت «أنت أقوى» من الأهرامات الليلة

يطرح الأوبريت العربي الجديد "أنت أقوى" الذي يضم نخبة كبيرة من مطربي الوطن العربي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة ٧ مساء، بالتزامن مع الاحتفال به.ويأتي العرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر.وكانت صفحة "إيجبت كالندر" الرسمية، قد أصدرت بيانا ينص على أن الأوبريت يشارك به الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني والرائعة كارول سماحة والديفا سميرة سعيد وملك الإحساس وائل جسار والمبدع التونسي أمير الطرب العربي صابر الرباعي.كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والفنان عمرو مصطفى بمشاركة الموسيقى والموزع المحترف نادر حمدي؛ وكان مايسترو العمل المخرج طارق العريان.