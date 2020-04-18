مراحل تطوير الحدائق التراثية فى مصر

مشروع إحياء الحدائق التراثية أحد المشروعات القومية التي يتبناها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من خلال العمل على إعادة الحدائق التراثية إلى طبيعتها التى كانت عليها فى الماضى، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على تطوير حدائق، "الحيوان"، و"الأورمان" بمحافظة الجيزة، و"الأزبكية" و"الأندلس" بالقاهرة.وكذلك "الشلالات وأنطونيادس" بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، و«النباتات» بأسوان، إلى جانب "فريال" فى بورسعيد، ثم حدائق الإسماعيلية.مشروع الحدائق التراثية سيعيد البهاء إلى هذه المناطق، ويزيل تعديات المبانى الخرسانية التى زحفت عليها، وكذلك تعديات الباعة الجائلين.تبدأ أولى محطات المشروع بحديقة الأزبكية، والتى ستعود كسابق عهدها منارة ثقافية، وستضم داخلها المسارح وباعة الكتب مع تخصيص جزء للتريض وآخر للفنانين.