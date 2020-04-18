الشرطة الألمانية تطالب بالارتداء الإلزامي للكمامات





ووصف الإلزام بارتداء الكمامة بأنه سيكون "التدخل الأدنى بغرض تقليل مخاطر العدوى" مقارنة بالشروط الأخرى.

طالبت نقابتا الشرطة الألمانية بالارتداء الإلزامي للكمامات التي تغطي الفم والأنف في الحافلات والمترو والمحلات.كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات "أوصت بشكل ملح" بارتداء مثل هذه الأغطية الواقية أثناء التسوق وفي وسائل المواصلات العامة، وجاءت هذه التوصية بعد مؤتمر عقدته الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات عبر الفيديو، لكن المؤتمر لم يسفر عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.وقد سلكت الولايات الألمانية طرقا مختلفة في هذا الصدد، حيث تعتزم ولاية سكسونيا إلزام سكانها بارتداء الكمامات اعتبارا من بعد غد الاثنين، فيما تعتزم ولاية مكلنبورج- فوربومرن تطبيق هذا الإجراء يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.من جانبه، قال راينر فينت رئيس النقابة الألمانية للشرطة (دي بول جي) لصحيفة "هاندلسبلات": "كان من المرجو أن يسفر (المؤتمر) عن تطبيق قواعد موحدة في كل أنحاء البلاد، وتطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات، سواء داخل المحلات أو في المواصلات العامة".وفي ذات السياق، قال يوج راديك، نائب رئيس نقابة الشرطة (جي دي بي): "كلما ازداد أعداد الناس الذين يرتدون الكمامات في التجمعات البشرية الكبيرة، كانت الحماية من انتقال محتمل لفيروس كورونا، أفضل للفرد وللآخرين"،