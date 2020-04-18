ناقد عن هجوم الإخوان على «الاختيار»: بيسبقوا عشان خايفين

علق الناقد الفني أحمد سعد الدين، على الانتقاد الذي تعرض له مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه في شهر رمضان، من قبل قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: "غريب أوي أنهم بيهاجموا عمل قبل ما نشوفه".وأضاف سعد الدين خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن الانتقاد يكون بعد مشاهدة العمل، وهذا ليس له علاقة بالمنطق ولا يصدقه بشر، موضحًا أن هذا الانتقاد الكبير يرجع الى قصة المسلسل التي تقوم على البطل أحمد منسي الذي استشهد في أحد الكمائن بسيناء إثر عمل إرهابي من قبل تلك الجماعة، معقبًا: "هما بيسبقوا.. عشان خايفين".وأكد الناقد الفني، أن النقاد ليس لديهم القدرة على الحكم على عمل ما بمجرد قراءة السيناريو أو ما شبه ذلك إلا بعد رؤية كل عناصر العمل متكاملة وحتى نهايته ورأي الجمهور فيه.