منظمات المجتمع المدنى تمد مستشفى كفر الزيات بمياه معدنية

تتسابق الجمعيات الأهلية ومتضامن المجتمع المدني وبعض رجال الأعمال على تقديم الخدمات والدعم لمستشفيات العزل بالغربية، خاصة مستشفى العزل الأولى بالمحافظة مستشفى كفر الزيات.فبعد يومين من توفير عدة وجبات غذائية قيمة للأطقم الطبية، وتبرعات عينية للمرضى، قدم بعض المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، عددًا كبيرًا من عبوات المياه المعدنية ليستخدمها المرضي والأطباء وطاقم التمريض العاملين بالمستشفي.من جانبه قدم مدير العلاقات العامة بمستشفى العزل بكفر الزيات شكره للمجتمع المدني على دعمه، قائلًا "ليس هناك أجمل من الاعتراف بالجميل، والأفضل من هذا توجيه رسالة معبّرة مليئة بكلمات شكر وتقدير، تعبر عن صدق المشاعر بداخلنا وامتناننا لما يقوم به من أجلنا، مقدمًا شكره لكل من هو قام على هذا العمل".