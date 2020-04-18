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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بـ1.3 مليار جنيه.. إنشاء 27500 فصل لـ1.2 مليون طالب

السبت 18/أبريل/2020 - 12:44 م
رامي جلال
رامي جلال
أميرة ممدوح
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قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن متوسط كثافة الفصول في مصر 47 طالبًا، وهذا هو حاصل قسمة جميع طلاب الجمهورية على كل الفصول، موضحًا أن لتقليل هذه الكثافة بمقدار طالب واحد فقط، لتصبح 46 طالبًا، سيتم توفير أماكن جديدة لحوالي 1.2 مليون طالب، عبر إنشاء 27500 فصل جديد، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه.

وأضاف جلال أن التعليم وبناء الإنسان هو أداة التنمية الأكثر أهمية فيما يخص تطوير المجتمعات، وهو يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كونه أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الخطة متوسطة المدى (2018-2022).

وأكد جلال أن الاهتمام بمجال التعليم يُعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم، سواء العام أو الفني، مع التأكيد على عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار نهج تشاركي.

وأشار جلال إلى استهداف تنفيذ عدد من المبادرات بقطاع التربية والتعليم بخطة العام المالى القادم، منها استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية، وهى الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، بالإضافة إلى مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، والتى تستهدف إضافة عدد من المدارس الجديدة والتي تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة، فضلًا عن مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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