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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استقبال حافل للعائدين من كندا في مرسى علم

السبت 18/أبريل/2020 - 12:44 م
استقبال حافل للعائدين
استقبال حافل للعائدين
فاتن غلاب - رامي حسين
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استقبل أعضاء مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، أفراد الوفد المصري العائد من مدينة تورنتو بكندا، بالورود والهدايا التذكارية، وذلك فور وصولهم صباح اليوم إلى مطار مرسى علم الدولي.

وقد خضع جميع أعضاء الوفد العائد للكشف الطبي من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يومًا.

وأوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الوفد يتكون من ٢٠٤ أفراد و١٢ طفلًا، وقد أشرف أعضاء الغرفة بأنفسهم على استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي، مؤكدًا أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبى المقيم بالفندق، بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائى من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان، وتم تقديم وجبة الإفطار لهم.

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