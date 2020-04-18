التحفظ على 8 آلاف طن زيوت مستعملة قبل تدويرها بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية التحفظ على 8 آلاف طن زيوت سيارات مستعملة داخل سيارة قبل إعادة تدويرها وبيعها في الأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر بحيازة وتحميل زيوت سيارات مستعملة بدائرة قسم شرطة برج العرب بقصد إعادة تدويرها.تم ضبطه أثناء قيادة سيارة، وبتفتيشها عثر بداخلها 7،700 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام "معبأة داخل تنكات"، وبمواجهته قرر بتجميعها تمهيدًا لإعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.