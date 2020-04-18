تشاجر مع زوجته.. فأحرق بيتهما فى سوهاج

أشعل عامل يقيم بقرية "باصونة" التابعة لمركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، النيران في شقته السكنية بسبب خلاف مع زوجته، كما دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة بسيارات الإطفاء، والتى تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده.وبدأت الواقعة بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بشقة بناحية باصونة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل ملك "محمد. ح"، 28 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية.وتم القبض على المتهم وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكاب الواقعة بسب خلاف بينه وبين زوجته.