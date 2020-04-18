محاكمة عاطل سرق هاتفًا محمولًا من مسن بالإكراه

قررت نيابة الساحل إحالة عاطل للمحاكمة في ارتكابه واقعة سرقة هاتف محمول بالإكراه من مسن بدائرة القسم.كان قسم شرطة الساحل أثناء تفقد الحالة الأمنية تناهى إلى سماعه صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر اتضح أنه مسن مقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ، فوجئ بأحد الأشخاص يهدده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.وبتتبع خط سير هروب المتهم وما أدلى به المجنى عليه من أوصاف، تم ضبطه المتهم وتبين أنه جمعة.ا عاطل، مقيم بدائرة قسم، سبق اتهامه فى قضية "سرقة"، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "مطواة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.