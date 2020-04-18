«إسكان لنواب» تهدي العلمين الجديدة مطهرات وأدوات تعقيم

أهدت لجنة الإسكان والمرافق العامة لمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، مدينة العلمين الجديدة 5 «كراتين» مملوءة بالمطهرات وأدوات التعقيم، في إطار خطة البرلمان لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإسكان بالبرلمان لمواقع العمل والإنشاء في مدينة العلمين الجديدة، السبت.وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن هذه هدية بسيطة من اللجنة من أجل المساهمة ولو بشكل صغير للحفاظ على حياة العاملين في المشروعات في المدينة، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بعدد من الجولات بدأتها بالعاصمة الإدارية من أجل الوقوف على أوضاع العمال وحالتهم الصحية ومستوى الخدمات المقدم لهم في ظل الظروف الحالية.من ناحيته، عبر رئيس مدينة العلمين الجديدة، المهندس أسامة عبدالغني، عن سعادته بزيارة اللجنة البرلمانية وهديتهم، مؤكدًا أن الزيارة تعد استكمالًا لدعم المسؤولين في مؤسسات الدولة تجاه العاملين، لافتًا لزيارة وزراء الإسكان والقوى العاملة وهجرة والمصريين في الخارج لمواقع العمل والاستماع للعمال والاطمئنان على سير العمل.