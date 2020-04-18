أمير كرارة يروج لـ«الاختيار»: سنغزو العالم (صورة)

شارك الفنان أمير كرارة، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر مسلسله الجديد "الاختيار".وعلق أمير كرارة على بوستر المسلسل، قائلًا: "رمضان ٢٠٢٠.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار سنغزو العالم"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه، ونالت الصورة إعجاب العديد من جماهيره.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.