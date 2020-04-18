رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هشام طلعت مصطفى: حافظنا على العمالة والوقوف مع الدولة فرض واجب على كل وطني قادر

السبت 18/أبريل/2020 - 12:38 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
طباعة
أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة قررت مطلع شهر مارس الماضي عدم الاستغناء عن عامل واحد، والالتزام بسداد مرتباتهم بالكامل.

هشام طلعت: لا يمكن التضحية بالعاملين من أجل عدة شهور فهم سبب النجاح
أضاف طلعت مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر:" تم إغلاق فنادق المجموعة بالكامل تقريباً، ومع ذلك العمالة بالفنادق تصرف مرتباتها مارس، وأبريل، لأنهم أعطوا المجموعة الكثير على مدار 50 عاماً، فلا يمكن التضحية بتلك العمالة بسبب شهر أو شهرين أو 3 أشهر، فهذا غير مقبول، الناس دى هى التي تسببت في نجاح الشركة، وجاء الوقت لتقف الشركة بجانبهم وتتحمل تلك التبعات.

هشام طلعت: الجدية والحفاظ على صحتنا وصحة الآخرين ضرورة ليعود الاقتصاد مجددًا
وشدد هشام طلعت مصطفى على أهمية توافر الوعي لدى المجتمع بالكامل، وضرورة التكاتف لخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حتى نستطيع أن نعيد الحياة الاقتصادية مرة أخرى، لأنه مهما كانت البلد واقتصادها وشركاتها أقوياء إلا أن هناك دائما درجة للاحتمال، فلا بد أن نسارع جميعاً وبجدية شديدة بالالتزام بالتباعد، وعدم النزول للشارع في حالة عدم الضرورة، ومن تضطره الظروف للنزول لأداء عمله، عليه الالتزام بقواعد معينة للحفاظ على صحته وصحة الآخرين، حتى نتمكن من إنهاء هذا الموضوع فى أسرع وقت من أجل عودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى، حيث إن الجميع لا يدرك أبعاد تلك المشكلة على اقتصاديات الدول خلال الفترات القادمة، فلا بد أن يؤخذ الموضوع بجدية كاملة، كما أنه لا بد أن يعى الجميع أهمية مسئولية كل فرد عن تصرفاته.
وأشاد هشام طلعت مصطفى، فى الوقت نفسه، بحكمة القيادة السياسية والحكومة المصرية فى إدارة الأزمة، وقال:" نرى جميعا ما يحدث في لندن وأمريكا من الناحية الأمنية، كما نرى الجهود الأمنية التى تبذل لينعم الجميع فى مصر بالأمن والأمان سواء فيما يتعلق بمنازلهم أو ممتلكاتهم".

هشام طلعت مصطفى: وقوف كل وطني قادر خلف الدولة فرض واجب
وقال هشام طلعت مصطفى: "واجبنا كمصريين قادرين أن نقف خلف حكومتنا وقيادتنا السياسية وبلدنا للمرور بهذه الظروف الصعبة، لأن الدولة تحملت وأعطت كثيرا للقطاع الخاص فى مصر، والحكومات المتتالية والقيادة السياسية هيأت الظروف لهذا القطاع لكي ينمو ويعمل بشكل جيد، وقد حان الوقت للقيام بدورنا، وهذا يعد فرض واجب على كل إنسان وطني بمصر قادر أن يدعم البلد".

هشام طلعت مصطفى: 62 مليون جنيه تبرعات للصحة وتحيا مصر ومبادرة حياة كريمة
كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد أعلنت أمس الجمعة عن تبرعها بنحو 62 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، تنقسم إلى 3 محاور، الأول عبارة عن 8 ملايين جنيه تبرعا ماليا لوزارة الصحة لمساعدتها في الوفاء باحتياجاتها ومساعدتها فى المجهود الضخم فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وشراء 10 أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، والتبرع بـ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر " قسم الكوارث" لمواجهة تبعات انتشار الفيروس على اقتصاد البلاد، و25 مليون جنيه أخرى لمبادرة "حياه كريمة " للمساعدة بدعم نقدى وعينى للأسر الأكثر احتياجاً والأسر المتأثرة بفقد بعض الوظائف كالعمالة اليومية وخلافه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

وصول 204 مصريين عالقين بكندا إلى مرسى علم لتطبيق الحجر الصحي لهم

بث مباشر.. رؤساء الكنائس بالقدس يشهدون ظهور النور المقدس

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

إدراج زياد العليمي و12 آخرين بخلية الأمل على قوائم الإرهاب 5 سنوات

بـ21 مليار جنيه.. إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات المالية الجديدة للتعامل مع كورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

غدًا.. سهرة مع عمر خيرت على «يوتيوب»

جامعتا المنيا وأسيوط يحصدون جوائز «إبداع 8»

«القنبلة».. كتاب يسترجع مسلسل الرعب الياباني

عمار علي حسن يصدر «لا أرى جسدي»