هشام طلعت مصطفى: حافظنا على العمالة والوقوف مع الدولة فرض واجب على كل وطني قادر

هشام طلعت: لا يمكن التضحية بالعاملين من أجل عدة شهور فهم سبب النجاح

أضاف طلعت مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر:" تم إغلاق فنادق المجموعة بالكامل تقريباً، ومع ذلك العمالة بالفنادق تصرف مرتباتها مارس، وأبريل، لأنهم أعطوا المجموعة الكثير على مدار 50 عاماً، فلا يمكن التضحية بتلك العمالة بسبب شهر أو شهرين أو 3 أشهر، فهذا غير مقبول، الناس دى هى التي تسببت في نجاح الشركة، وجاء الوقت لتقف الشركة بجانبهم وتتحمل تلك التبعات.





هشام طلعت: الجدية والحفاظ على صحتنا وصحة الآخرين ضرورة ليعود الاقتصاد مجددًا

وشدد هشام طلعت مصطفى على أهمية توافر الوعي لدى المجتمع بالكامل، وضرورة التكاتف لخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حتى نستطيع أن نعيد الحياة الاقتصادية مرة أخرى، لأنه مهما كانت البلد واقتصادها وشركاتها أقوياء إلا أن هناك دائما درجة للاحتمال، فلا بد أن نسارع جميعاً وبجدية شديدة بالالتزام بالتباعد، وعدم النزول للشارع في حالة عدم الضرورة، ومن تضطره الظروف للنزول لأداء عمله، عليه الالتزام بقواعد معينة للحفاظ على صحته وصحة الآخرين، حتى نتمكن من إنهاء هذا الموضوع فى أسرع وقت من أجل عودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى، حيث إن الجميع لا يدرك أبعاد تلك المشكلة على اقتصاديات الدول خلال الفترات القادمة، فلا بد أن يؤخذ الموضوع بجدية كاملة، كما أنه لا بد أن يعى الجميع أهمية مسئولية كل فرد عن تصرفاته.

وأشاد هشام طلعت مصطفى، فى الوقت نفسه، بحكمة القيادة السياسية والحكومة المصرية فى إدارة الأزمة، وقال:" نرى جميعا ما يحدث في لندن وأمريكا من الناحية الأمنية، كما نرى الجهود الأمنية التى تبذل لينعم الجميع فى مصر بالأمن والأمان سواء فيما يتعلق بمنازلهم أو ممتلكاتهم".





هشام طلعت مصطفى: وقوف كل وطني قادر خلف الدولة فرض واجب

وقال هشام طلعت مصطفى: "واجبنا كمصريين قادرين أن نقف خلف حكومتنا وقيادتنا السياسية وبلدنا للمرور بهذه الظروف الصعبة، لأن الدولة تحملت وأعطت كثيرا للقطاع الخاص فى مصر، والحكومات المتتالية والقيادة السياسية هيأت الظروف لهذا القطاع لكي ينمو ويعمل بشكل جيد، وقد حان الوقت للقيام بدورنا، وهذا يعد فرض واجب على كل إنسان وطني بمصر قادر أن يدعم البلد".





هشام طلعت مصطفى: 62 مليون جنيه تبرعات للصحة وتحيا مصر ومبادرة حياة كريمة

كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد أعلنت أمس الجمعة عن تبرعها بنحو 62 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، تنقسم إلى 3 محاور، الأول عبارة عن 8 ملايين جنيه تبرعا ماليا لوزارة الصحة لمساعدتها في الوفاء باحتياجاتها ومساعدتها فى المجهود الضخم فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وشراء 10 أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، والتبرع بـ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر " قسم الكوارث" لمواجهة تبعات انتشار الفيروس على اقتصاد البلاد، و25 مليون جنيه أخرى لمبادرة "حياه كريمة " للمساعدة بدعم نقدى وعينى للأسر الأكثر احتياجاً والأسر المتأثرة بفقد بعض الوظائف كالعمالة اليومية وخلافه.

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة قررت مطلع شهر مارس الماضي عدم الاستغناء عن عامل واحد، والالتزام بسداد مرتباتهم بالكامل.