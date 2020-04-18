ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بمدينة بدر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات تسبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وجود شبهة جنائية، حيث أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين حدوث بعض التلفيات بمحتوياتها، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة الذي لم يتهم أحدا.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة بدر.وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجرى إخماده دون وقوع إصابات.