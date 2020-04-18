5.2 مليون عاطل في أمريكا بسبب كورونا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا، يوضح الإحصاءات الأخيرة لتأثر اقتصاد دول عظمى بأزمة فيروس كورونا.حيث تأثر الأقتصاد الأمريكي بجائحة كورونا، حيث ارتفعت معدلات البطالة لـ 5.2 مليون مواطن تقدموا بطلبات إعانات خلال أسبوع واحد.كما تأثر الاقتصاد الصيني من حيث إنفاق التجزئة بنسبة 19%، والتي تمثل 80% من نمو الاقتصاد.وانخفضت الاستثمارات الصينية في المصانع والعقارات بنسبة 16.1% عن السابق.