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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تمدد الحظر على التجمعات العامة لمواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:35 م
كورونا
كورونا
وكالات
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مددت الدنمارك حظرا استمر على مدى شهر على التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص حتى 11 مايو المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن ينقضي الحظر، الذي تم تطبيقه في 17 مارس اليوم السبت، وأمرت وزارة الصحة الدنماركية بتمديد الحظر أمس الجمعة.

وتتمثل الاستثناءات من تطبيق الحظر في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس حتى الصف الخامس في الدولة الاسكندينافية، والتي تم السماح لها في وقت سابق بإعادة فتح أبوابها، بعد أربعة أسابيع من الإغلاق.

وحتى أمس الجمعة، سجلت الدنمارك 336 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا، ولدى البلاد 7073 حالة إصابة

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