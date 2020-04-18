إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الوحدات المحلية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال الازالات بمنطقة شرق النيل والتي تتواصل لليوم الخامس على التوالي. حيث تابع المحافظ اعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة بالمنطقة.وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس الجمعة في إزالة 43 حاله، منها 26 حاله على مساحة 20 قيراط و23 سهم، على الأراضي الزراعية، 17 حالة ازالات مباني على مساحة 2596 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 665 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2282 فدان و15 قيراط و11 سهم، 699 حاله ازالات مباني بمساحة 76789 متر مربع.وجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.