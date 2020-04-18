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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات المالية الجديدة للتعامل مع كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبت، مشروع ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات «كوفيد-19».

ويستهدف القانون منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.

وتنص المادة الرابعة من المشروع على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تَأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کُورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء.

وأدخلت لجنة الخطة تعديلًا المادة لتنص على تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من حصة العامل وحصة المنشأة من اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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