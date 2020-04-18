إيقاف تراخيص البناء في سوهاج لمدة 6 أشهر

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قرارا بإيقاف تراخيص البناء بمحافظة سوهاج لمدة 6 أشهر اعتبارًا 16 أبريل 2020 بكافة المراكز والمدن والأحياء.وجاء القرار الذي حمل رقم رقم 290 لسنة 2020 بتاريخ 16 إبريل الجاري أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 102 لسنة 2020 بشأن الإجراءات المطلوبة المرحلة المقبلة وما تضمنته بشأن إيقاف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر.كما أصدر الفقي قرارًا بحظر دخول الطوب الحجرى "البلوك الأبيض" إلى محافظة سوهاج ومصادرة الكميات التي سوف يتم ضبطها وتسليمها إلى أقرب وحدة محلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.