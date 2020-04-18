محافظ سوهاج يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.وأعرب الفقى فى رسالته عن تهانيه بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.وهنأ "الفقي" الأخوة المسيحين، بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.يذكر أن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية، أعلن أن البابا تواضروس الثاني سيتلقى أسئلة ورسائل الأقباط يوم عيد الميلاد المجيد ويجيب عنها على أن يرسل كل راغب في طرح الأسئلة فيديو قصير مدته 30 ثانية، يتضمن سؤاله وكنيسته واسمه حتى يجيب عنه البابا في حوار مفتوح مع شعب الكنيسة.