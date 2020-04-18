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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

معيط: التأمينات مسؤولية صاحب العمل

السبت 18/أبريل/2020 - 12:28 م
محمد معيط
محمد معيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، حصرت القطاعات التى لم تتأثر بالجّائحة لتوجيه التسهيلات لباقي القطاعات، لافتًا إلى أن القطاعات التى لم تتأثر هى صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.

وأكد وزير المالية أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، لافتًا إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

وأضاف معيط، أن القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية، قائلًا "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، السبت، لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

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