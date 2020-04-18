ضبط 10 آلاف قطعة طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط 10200 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمنطقة الوايلى.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته 10200 قطعة "كمامة، جوانتى طبى، سرنجات، شكاكة أنسولين" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.