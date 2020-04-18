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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا يقود تمثيلية القيامة للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي

السبت 18/أبريل/2020 - 12:25 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
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تحتفل الكنائس المسيحية بمصر، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد. وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.

ويتميز طقس القداس صلوات خاصة وألحانا بهذه المناسبة.

البابا يترأس قداس عيد دون حضور شعبي

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الثامنة من مساء اليوم صلاة القداس الإلهي للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ دون حضور شعبي.

يشاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من الإكليروس وأساقفة المجمع المقدس والذي يأتى على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة؛ إلى جانب المرتل إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية.

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البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا وإبراهيم عياد يقودان تمثيلية القيامة

يتضمن قداس عيد القيامة المجيد، تمثيلية القيامة وهى أهم طقوس الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد، فيقود "إبراهيم عياد" كبير شمامسة الكاتدرائية الملقب بمعلم الكنيسة، تمثيلية القيامة؛ أمام البابا والمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

فيدخل البابا وأساقفة الكنيسة المشاركين في صلاة القداس داخل الهيكل على أن تطفأ الأنوار، ويغلق باب الهيكل ثم تبدأ تمثيلية الهيكل بحوار بين البابا والشماس فيبدأ الشماس خارج الهيكل، مع البابا من الداخل قائلًا: إخرستوس انيستي "المسيح قام" ويجيبه البابا من الداخل قائلاُ: اليسوس انيستي "المسيح قام".
إبراهيم عياد
إبراهيم عياد
ثم يقول الشماس: "افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية" مرتين، وفي المرة الثالثة يقول "افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد".

فيسأله البابا من الداخل بقوله "مَنْ هو ملك المجد؟" فيجيبانه بقولهما "الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد، ثم يقرع الشماس باب الهيكل فيفتح الباب وتُضاء الأنوار".

وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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