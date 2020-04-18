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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 5 مصابين جدد بمستشفى العزل في إسنا.. والإجمالي 150

السبت 18/أبريل/2020 - 12:24 م
مستشفى العزل في إسنا
مستشفى العزل في إسنا
هدى الأمير
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أعلن مستشفى العزل لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، اليوم السبت، عن تعافي 5 أشخاص من الفيروس، وذلك بعدما اثبتت التحاليل المعملية الخاصة بهم تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل بإسنا، إن بتعافي 5 مرضى جدد أصبح إجمالي اعداد المتعافين 150حالة، موضحًا أن المستشفى قد حققت أعلى نسب تعافي بين مستشفيات العزل في مصر.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن الفريق الطبي الأول بالمستشفى كان قد أنهى ورقة بحثية قام بتقديمها للجهات المعنية حول وضع بروتوكول طبي جديد للتعامل مع مرضى كورونا، وقد تم التوصل لهذا البروتوكول من خلال دراسة كافة البروتوكولات المعتمدة رسميًا في الصين وعدد من دول أوروبا للتعامل مع مرضى كورونا، وإجراء مقارنة بينها، وانتقاء أهم وأقوى النقاط تأثيرًا على الحالات المصابة، كما تم إدراج مجموعة من الطرق العلاجية الجديدة التي تعتمد على الصحة النفسية للمريض وكذلك التغذية العلاجية.

من جانبه كشف وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل بإسنا، عن نتائج التحاليل المعملية التي خضعت لها الطفلة «شفا مدحت» أول مولودة بالمستشفى للكشف عن انتقال عدوى الفيروس من والدتها المصابة بالكورونا، حيث اثبتت التحاليل سلبية إصابتها.

وأكد أن مستشفى العزل وفريقها الطبي يحظون بدعم مجتمعي كبير من جانب أهالي الأقصر، وهذا ما ينعكس بطريقة إيجابية للغاية على الفريق الطبي بالمستشفى، وبالتالي فإنه ينعكس أيضًا على المرضى.

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