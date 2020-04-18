وزير المالية: نوازن بين تشغيل الاقتصاد والحفاظ على الأرواح

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمي والمصرى بشكل خاص، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.جاء ذلك ردًا على تساؤل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، عن مدى تأثر القرار الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة والتى تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%.وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا، يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلّفها الفيروس في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات الوباء، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.