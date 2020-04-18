«منعوا الصلاة عليه».. مقتل صحفي قطري بسجون الدوحة بسبب التعذيب
السبت 18/أبريل/2020 - 12:23 م
أمينة ذكىطباعة
دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حملة واسعة للتنديد بمقتل المعارض القطري الصحفي فهد بوهندى، الذي توفي جراء التعذيب المروع داخل سجون الدوحة، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها من الاعتقال التعسفى.
فيما قال سلمان بن حثلين، على موقع تويتر، توفي الشهيد فهد بوهندي وهو اعلامي قطري، أمس في سجون تنظيم الحمدين بعد ايقافه وتعذيبه عدة سنوات دون محاكمة، ومن فجور وخبث تنظيم الحمدين لم يسمحوا لأهله بالصلاة عليه ودفنه، وانهالت مئات التغريدات من الشعب القطري التي ترفض بشدة ما حصل للقتيل -رحمه الله- من ظلم وتعذيب، وقال حثلين إن فهد بو هندي أصبح التريند الثالث في قطر.
فيما قال منذر آل الشيخ مبارك المغرد السعودي، الشهيد فهد بوهندي قتل بدم بارد في سجون الدوحة ولم يسمح لأهله بالصلاة عليه أو حتى دفنه، لن تجد حرفًا من عياصرة ومن الشنقيطي استاذ الأخلاق في قطر، فالأخلاق تغيب في هذه اللحظة أما جو الصديق المخلص فلسان حاله الحي ابقى من الميت.
وقال بن هباس، بعد سنوات من اعتقاله بسبب تغريدة.. الأنباء الواردة من شرق سلوى أن الصحفي فهد بوهندي مدير مركز الابداع الثقافي في تلفزيون قطر قد قتل داخل السجن نتيجة التعذيب ولم يسمح لأهله بالصلاة عليه ودفن سرًا. وأن هاشتاج #فهد_بوهندي يتصدر في الدوحة.
وقال بن شعيفان، فهد بوهندي مواطن قطري تم اعتقاله وسجنه وتعذيبه ثم قتله بدم بارد على يد النظام القطري. شاهد
فيما قال سلمان بن حثلين، على موقع تويتر، توفي الشهيد فهد بوهندي وهو اعلامي قطري، أمس في سجون تنظيم الحمدين بعد ايقافه وتعذيبه عدة سنوات دون محاكمة، ومن فجور وخبث تنظيم الحمدين لم يسمحوا لأهله بالصلاة عليه ودفنه، وانهالت مئات التغريدات من الشعب القطري التي ترفض بشدة ما حصل للقتيل -رحمه الله- من ظلم وتعذيب، وقال حثلين إن فهد بو هندي أصبح التريند الثالث في قطر.
فيما قال منذر آل الشيخ مبارك المغرد السعودي، الشهيد فهد بوهندي قتل بدم بارد في سجون الدوحة ولم يسمح لأهله بالصلاة عليه أو حتى دفنه، لن تجد حرفًا من عياصرة ومن الشنقيطي استاذ الأخلاق في قطر، فالأخلاق تغيب في هذه اللحظة أما جو الصديق المخلص فلسان حاله الحي ابقى من الميت.
وقال بن هباس، بعد سنوات من اعتقاله بسبب تغريدة.. الأنباء الواردة من شرق سلوى أن الصحفي فهد بوهندي مدير مركز الابداع الثقافي في تلفزيون قطر قد قتل داخل السجن نتيجة التعذيب ولم يسمح لأهله بالصلاة عليه ودفن سرًا. وأن هاشتاج #فهد_بوهندي يتصدر في الدوحة.
وقال بن شعيفان، فهد بوهندي مواطن قطري تم اعتقاله وسجنه وتعذيبه ثم قتله بدم بارد على يد النظام القطري. شاهد