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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة تعديلات قانون الطوارئ

السبت 18/أبريل/2020 - 12:20 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجهت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في بداية اجتماعها، السبت، التحية لشهيد الشرطة محمد الحوفي الذي استشهد أثناء مواجهة العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الشهيد بذل دمه وروحه فداءً للوطن، موجّهًا التحية لقوات الشرطة في التصدي لكل محاولة غاشمة تحاول أن تنال من الأمة والوطن.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة "تحية للشرطة وكافة أجهزتها؛ لأنها بذلت الغالي والرخيص من أجل حماية الوطن والمواطن".

وقال الجمل: "تقوم القيادة السياسية والشرطة والقوات المسلحة بجهود كبيرة لمواجهة الفيروس اللعين في ظل تكاتف أجهزة الدولة والجميع ضربوا مثل عظيم أشادت به كل الجهات الرسمية والعلمية في الأداء المتميز لمواجهة كوفيد-19 وبقي الشعب أن يكلل المجهود بمعاونة الأجهزة بكافة أشكالها".

ووجه وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي شكره لرئيس البرلمان بعد تعقيم المجلس وتجهيز القاعات لاستقبال النواب واتخاذ التدابير الوقائية التي تتماشى مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد مصطفي بكري بإدارة الدولة للأزمة موجهًا التحية لشهيد الواجب محمد الحوفي.

وقدم الدكتور صلاح حسب الله واجب العزاء للشعب المصري في كل طبيب أو أي فرد من أفراد الفريق الطبي يستشهد وهو يؤدي واجبه كما قدم التحية للشهيد الحوفي.

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